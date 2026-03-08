Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Києві передбачає, що мешканці столиці можуть розраховувати на стабільно ясну атмосферу на вулиці.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Києві показує, що даний період пройде з мінімальною ймовірністю опадів, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 березня в Києві надали на платформі sinoptik.ua.

9 березня нічна температура буде близько +1°, а вдень стовпчик термометра підніметься до +11°.

У першій половині дня небо буде похмурим, але ближче до обіду хмари розсіються, і до вечора на столичному небі не залишиться жодної тіні хмари.

10 березня в місті синоптики прогнозують стабільну ясну атмосферу з нічною температурою +4° та максимальною вдень +14°. Тиск залишатиметься стабільним, а вітер - помірним, що створить комфортні умови для перебування на відкритому повітрі.

11 березня ранкове небо у столиці також буде ясним, і денна температура коливатиметься близько +14°. Вологість повітря знизиться до комфортного рівня, а вітер буде помірним.

Прогноз погоди з 9 по 15 березня в Києві обіцяє, що більшість днів тижня залишатиметься сухими і сонячними, без несподіваних опадів або раптових змін.

12 березня на місто чекає ще один ясний день з нічною температурою +3° та вдень до +14°. Вітер буде помірним, а ймовірність опадів залишиться мінімальною.

13 березня температура вночі опуститься до +4°, а вдень до +14°, і кияни зможуть насолоджуватися повністю ясним небом без хмар.

14 березня також очікується стабільна ясна атмосфера на вулиці з незначним коливанням температури. 15 березня увесь день буде сонячним, небо залишатиметься безхмарним, а температура вдень підніметься до +15°. Вітер буде слабким, а ймовірність опадів практично відсутня.

