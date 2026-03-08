Графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Волинській області передбачає планові роботи на внутрішньобудинкових мережах у кількох районах, передає Politeka.
Про це повідомляє Волинська філія «Газмережі».
Причиною відключень є технічне обслуговування та перевірка герметичності з’єднань газопроводів, а також випробування системи на щільність та усунення можливих витоків. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани на газових приладах і забезпечити доступ працівникам служби після завершення робіт.
Планові відключення за адресами
Володимирський район / Нововолинськ
- 9 березня: 5-й, 11; Святого Володимира, 1
- 12 березня: Святого Володимира, 11
- 13 березня: Святого Володимира, 13
Ковельський район / Ковель
- 9 березня: Ярослава Мудрого, 18, 26
Луцький район / Рожище
- 10 березня: Незалежності, 76
- 12 березня: Незалежності, 79
Луцьк
- 9 березня: Соборності, 14, 14/А
- 10 березня: Соборності, 16
- 12 березня: Соборності, 22, 22/А
Ківерці
- 9 березня: Вокзальна, 7Д; Залізнична, 31, 70
- 12 березня: Індустріальна, 12А, Озерна, 29
- 13 березня: Київська, 84
- 12 березня: Пилипа Орлика, 89В
Камінь-Каширський район / Камінь-Каширський
- 10 березня: Ковельська, 97
- 12 березня: Ковельська, 99
Смт Ратне
- 9–10 березня: Василя Стуса, 2
Під час проведення робіт фахівці контролюватимуть справність обладнання та дотримання стандартів безпеки.
Таким чином, графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Волинській області дозволить провести необхідне обслуговування мереж і забезпечить безпечну експлуатацію систем без аварійних ситуацій.
