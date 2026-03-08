Графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Волинській області дозволить провести необхідне обслуговування мереж.

Графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Волинській області передбачає планові роботи на внутрішньобудинкових мережах у кількох районах, передає Politeka.

Про це повідомляє Волинська філія «Газмережі».

Причиною відключень є технічне обслуговування та перевірка герметичності з’єднань газопроводів, а також випробування системи на щільність та усунення можливих витоків. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани на газових приладах і забезпечити доступ працівникам служби після завершення робіт.

Планові відключення за адресами

Володимирський район / Нововолинськ

9 березня: 5-й, 11; Святого Володимира, 1

12 березня: Святого Володимира, 11

13 березня: Святого Володимира, 13

Ковельський район / Ковель

9 березня: Ярослава Мудрого, 18, 26

Луцький район / Рожище

10 березня: Незалежності, 76

12 березня: Незалежності, 79

Луцьк

9 березня: Соборності, 14, 14/А

10 березня: Соборності, 16

12 березня: Соборності, 22, 22/А

Ківерці

9 березня: Вокзальна, 7Д; Залізнична, 31, 70

12 березня: Індустріальна, 12А, Озерна, 29

13 березня: Київська, 84

12 березня: Пилипа Орлика, 89В

Камінь-Каширський район / Камінь-Каширський

10 березня: Ковельська, 97

12 березня: Ковельська, 99

Смт Ратне

9–10 березня: Василя Стуса, 2

Під час проведення робіт фахівці контролюватимуть справність обладнання та дотримання стандартів безпеки.

Таким чином, графік відключення газу на тиждень з 9 по 15 березня у Волинській області дозволить провести необхідне обслуговування мереж і забезпечить безпечну експлуатацію систем без аварійних ситуацій.

