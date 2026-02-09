Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на приведение финансовой модели к экономически обоснованным показателям.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения затронули централизованное водоснабжение и водоотвод и влияют на ежемесячные счета жителей региона.

Решение было принято после анализа финансовых показателей коммунальных предприятий. Новые ставки утвердил исполнительный комитет вместе с КП «Коммунальщик» на последнем заседании.

По обновленным расчетам один кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализационная услуга — 20,99 гривны. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС теперь составляет 280,58 грн, что на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на приведение финансовой модели в экономически обоснованные показатели. Основные причины – рост стоимости электроэнергии, дополнительные затраты на обслуживание сетей и закупку материалов.

Специалисты подчеркивают, что новые тарифы обеспечивают стабильную работу систем, непрерывную поставку воды и нормальное функционирование канализационных сетей. Это позволяет проводить плановые ремонты и модернизацию инженерной инфраструктуры.

Жителям советуют контролировать показатели счетчиков, планировать ежемесячный бюджет и оплачивать счета вовремя во избежание задолженности и сохранить стабильность услуг.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители Волынской области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

