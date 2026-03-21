Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе начали выдавать в рамках благотворительной инициативы, направленной на поддержку тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе можно получить благодаря возобновлению раздачи горячей пищи в рамках проекта «Еда Жизнь», сообщает Politeka.

Об этом проинформировали в сообщении Благотворительного фонда "Гостиная Хата". Раздача происходит каждый день в 12:30. В рамках инициативы людям предлагают горячую еду и теплые напитки.

Помощь бесплатными продуктами в Одессе в виде готовых блюд предназначена для ВПЛ и всех, кто нуждается в поддержке. Получить ее можно по адресу: Водопроводная, 13.

В сообщении отмечается, что благотворительная команда продолжает работать для поддержки людей, оказавшихся в сложных условиях из-за войны и вынужденного переселения.

Поэтому восстановление проекта горячего питания стало важной новостью для многих семей, проживающих в городе.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе в виде горячих обедов помогут переселенцам получить базовую поддержку и хотя бы частично облегчить ежедневные расходы.

Вместе с тем в благотворительном фонде "Гостиная хата" ранее сообщали об изменениях в правилах предоставления продовольственной помощи.

В частности, с 10.02.2025 в центре были введены новые условия выдачи пакетов с едой. Ежедневно центр может предоставить всего 50 наборов. Приоритет при получении помощи предоставляется вновь прибывшим переселенцам.

Отсчет в таком случае ведется с даты регистрации справки. Для вновь прибывших предусмотрено получение пособия один раз в месяц в течение первых трех месяцев после регистрации.

Существуют также категории людей, которые могут получать наборы раз в два месяца. Речь идет о матерях, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии соответствующей справки, семьи, где есть беременная женщина, а также проживающих сами пенсионеров в возрасте от 70 лет.

