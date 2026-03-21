Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі почали видавати в межах благодійної ініціативи, яка спрямована на підтримку тих, хто опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі можна отримати завдяки відновленню роздачі гарячої їжі у межах проєкту «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

Про це проінформували у дописі Благодійного фонду "Гостинна Хата". Роздача відбувається щодня о 12:30. У межах ініціативи людям пропонують гарячу їжу та теплі напої.

Допомога безкоштовними продуктами в Одесі у вигляді готових страв призначена для ВПО та всіх, хто потребує підтримки. Отримати її можна за адресою Водопровідна, 13.

У повідомленні зазначається, що благодійна команда продовжує працювати для підтримки людей, які опинилися у складних умовах через війну та вимушене переселення.

Саме тому відновлення проєкту гарячого харчування стало важливою новиною для багатьох родин, які проживають у місті.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі у вигляді гарячих обідів допоможуть переселенцям отримати базову підтримку та хоча б частково полегшити щоденні витрати.

Разом із тим у благодійному фонді "Гостинна хата" раніше повідомляли про зміни у правилах надання продовольчої допомоги.

Зокрема, з 10.02.2025 у центрі запроваджено нові умови видачі пакунків з їжею. Щодня центр може надати лише 50 наборів. Пріоритет під час отримання допомоги надається новоприбулим переселенцям.

Відлік у такому випадку ведеться від дати реєстрації довідки. Для новоприбулих передбачено отримання допомоги один раз на місяць протягом перших трьох місяців після реєстрації.

Існують також категорії людей, які можуть отримувати набори один раз на два місяці. Йдеться про матерів, які самостійно виховують дітей за наявності відповідної довідки, родини, де є вагітна жінка, а також пенсіонерів віком від 70 років, які проживають самі.

