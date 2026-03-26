Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице сочетает в себе продуктовые наборы и информационную поддержку.

В городе продолжается гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице, организованная центром «ЯМариуполь Винница» вместе с местной администрацией, передает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей преклонных лет и внутренне перемещенных лиц.

Участники каждый месяц получают продуктовые наборы базовой необходимости. В пакеты входят крупы, макароны, консервы, сахар, чай и другие ежедневные товары. Такая поддержка позволяет снизить расходы на питание и помогает людям планировать домашний бюджет.

Передача наборов производится поэтапно. Организаторы формируют график посещений, чтобы избежать очередей и сделать процесс более удобным для посетителей. Многие пожилые участники отмечают, что регулярная поддержка дает ощущение стабильности в сложный период.

Узнать дату получения можно непосредственно в центре «ЯМариуполь Винница». Пункт приёма работает по адресу: улица Соборная, 50. Специалисты советуют внимательно следить за объявлениями, чтобы не пропустить день выдачи.

Кроме продуктовых наборов, посетителям предоставляют консультации по государственным и муниципальным программам. Сотрудники помогают разобраться с оформлением бумаг и подсказывают, как воспользоваться доступными социальными сервисами.

Представители центра отмечают: для получения поддержки следует заранее подготовить необходимые документы. Это позволяет избежать задержек и обеспечивает четкую организацию процесса.

Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице объединяет продуктовые наборы и информационную поддержку, помогая пожилым людям легче справляться с повседневными затратами.

Последние новости Украины:

