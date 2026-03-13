Мешканці Сумської області можуть втратити пенсію, якщо важлива інформація не буде надана в ПФУ до 1 квітня.

Частина мешканців Сумської області може зіткнутися з ризиком припинення пенсійних виплат після 1 квітня, якщо не виконає вимогу ПФУ, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Зокрема, внутрішньо переміщені особи повинні до 1 квітня 2026 року подати до Пенсійного фонду підтвердження про те, що вони не отримують пенсій від російської федерації. У разі відсутності такого повідомлення виплату української пенсії можуть тимчасово призупинити.

У ПФУ пояснюють, що громадяни, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подали заяву про неотримання виплат з рф, поки що продовжуватимуть отримувати кошти. Однак ці виплати матимуть обмежений термін — не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати мождива втрата пенсії для мешканців Сумської області, якщо необхідна інформація так і не буде подана.

Насамперед нова вимога стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію або перебуває за кордоном. За словами представників Пенсійного фонду, така перевірка запроваджена для того, щоб уникнути подвійного отримання соціальних виплат та забезпечити прозорість пенсійної системи.

Подати підтвердження можна кількома способами: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з представником установи або надіславши письмову заяву поштою до відповідного територіального органу.

Крім того, необхідну інформацію дозволено вказати під час оформлення, поновлення або продовження пенсії. До заяви обов’язково потрібно додати документальне підтвердження того, що особа перебуває в живих.

У Пенсійному фонді підкреслюють: проходження цієї процедури є обов’язковою умовою для подальшого отримання коштів.

