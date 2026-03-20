Подорожание проезда в Житомире уже приобрело влияние на жителей города, которые пользуются пригородными автобусными маршрутами.

Подорожание проезда в Житомире стало заметно для пассажиров автобусов №108, №115, №126 и №128, сообщает Politeka.

Стоимость поездки внутри города выросла с 15 до 20 гривен, что вызвало немало вопросов среди жителей, ежедневно пользующихся общественным транспортом.

Водители отмечают, что подорожание проезда в Житомире происходит в связи с ростом цен на топливо, запчасти и резину, а также увеличенными затратами на обслуживание автобусов.

По словам водителей, теперь в черте города поездка стоит 20 гривен, тогда как маршруты до окрестностей, например в Озерное, остаются на прежнем уровне – 28 гривен.

Водитель автобуса №115 Борис объясняет, что повышение цен было необходимо, поскольку сегодня невыгодно работать без корректировки тарифов, ведь нужно оплачивать заработную плату, заправлять и обслуживать транспортные средства.

Похожую позицию высказывает водитель автобуса №126 Василий, отмечая, что повышение расценок стало вынужденным шагом, ведь перевозчики не могут работать убыточно.

На 5 марта в департамент регионального развития Житомирской ОГА за письмами о подорожании проезда в Житомире обратилось около десяти перевозчиков. Это охватывает около ста пригородных автобусных маршрутов.

Начальник отдела транспорта и связи Валерий Ясинецкий объясняет, что повышение тарифов происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г. № 240.

Также Politeka сообщала, Мусорные «многоэтажки» посреди леса: в Житомирской области лесоводов через суд заставляют заплатить 1,6 миллиона за загрязнение леса.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Житомирской области: что изменилось для пассажиров.