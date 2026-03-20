Подорожчання проїзду в Житомирі набуло вже впливає на мешканців міста, які користуються приміськими автобусними маршрутами.

Подорожчання проїзду в Житомирі стало помітним для пасажирів автобусів №108, №115, №126 та №128, повідомляє Politeka.

Вартість поїздки всередині міста зросла з 15 до 20 гривень, що викликало чимало запитань серед жителів, які щодня користуються громадським транспортом.

Водії зазначають, що подорожчання проїзду в Житомирі відбувається у зв’язку із зростанням цін на паливо, запчастини і гуму, а також збільшеними витратами на обслуговування автобусів.

За словами водіїв, тепер у межах міста поїздка коштує 20 гривень, тоді як маршрути до околиць, наприклад до Озерного, залишаються на попередньому рівні – 28 гривень.

Водій автобуса №115 Борис пояснює, що підвищення цін було необхідним, оскільки сьогодні невигідно працювати без коригування тарифів, адже потрібно оплачувати заробітну плату, заправляти та обслуговувати транспортні засоби.

Схожу позицію висловлює водій автобуса №126 Василь, зазначаючи, що підвищення розцінок стало вимушеним кроком, адже перевізники не можуть працювати збитково.

Станом на 5 березня до департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА за листами про подорожчання проїзду в Житомирі звернулося близько десяти перевізників. Це охоплює приблизно сто приміських автобусних маршрутів.

Начальник відділу транспорту та зв’язку Валерій Ясинецький пояснює, що підвищення тарифів відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 240.

