Завершение отопительного сезона Запорожье в 2026 году пока нет точной даты, сообщает Politeka.

Отапливаемый период проходит в сложных условиях нестабильной погоды и энергетических рисков из-за войны войны. Тем не менее, система теплоснабжения стабильно обеспечивает жилые дома, больницы и социальные учреждения теплом.

В Украине окончание отопительного сезона регулируется постановлением Кабинета Министров №830. Выключение тепла возможно только в том случае, если среднесуточная температура в течение трех дней подряд превышает +8 °C. Только после этого местные власти могут принять окончательное решение.

В 2025 году отопительный период в городе был завершен 27 марта. Погодные условия стали стабильно теплыми, что позволило отключить теплоснабжение без риска для жителей.

По прогнозу на март 2026 года начало месяца будет холодным: днем ​​+2…+8 °C, ночью –1…+2 °C, возможны осадки и мокрый снег. Середина луны принесет небольшое потепление: +5…+8 °C днем, около 0…+1 °C ночью, что все еще не позволяет завершить сезон.

Наиболее стабильное потепление ожидается после 20–23 марта: +8…+9 °C днем ​​и +2…+3 °C ночью. В это время среднесуточные показатели могут впервые приблизиться к нормативным значениям. С учетом прогноза, вероятные сроки отключения тепла – 25–31 марта 2026 года. В случае короткого похолодания решения могут быть перенесены на начало апреля.

Даже если температура превышает норму, власти иногда не отключают отопление сразу. Причины: риск резкого похолодания, нестабильная погода, необходимость обеспечить комфорт в школах, больницах и детсадах, технические особенности теплосетей. Окончательное решение принимается после анализа прогнозов синоптиков.

Во многих домах установлены счетчики тепла и индивидуальные тепловые пункты, что позволяет жителям регулировать подачу тепла, контролировать расходы и избегать перегрева квартир. ОСМД могут самостоятельно корректировать температуру независимо от общегородского решения.

Итак, завершение отопительного сезона Запорожье в 2026 году предположительно состоится в конце марта или начале апреля. Жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб, чтобы подготовиться к отключениям и планировать ежедневные расходы на отопление.

Источник

Последние новости Украины:

