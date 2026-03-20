Дефицит продуктов в Харькове наблюдается в сегменте популярной крупы, сообщает Politeka.net.

Больше всего пострадала гречка, которая традиционно пользуется спросом среди местных потребителей.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой объяснил, что нынешний урожай культуры оказался одним из самых низких за последние 25 лет. Несмотря на устойчивый спрос, внутреннее производство не покрывает потребности рынка полностью.

Прошедший год стал самым слабым за четверть века, если не считать провальный 2019 год. Объемы выращенной крупы вернулись к показателям периода, когда страна уже сталкивалась с нехваткой этой продукции.

Эксперт отмечает, что компенсировать недостаток можно только из-за импорта. Ранее основными экспортерами гречихи были Россия, Китай и Украина. Пока ситуация изменилась: Китай сосредоточен на внутреннем потреблении, Украина не может нарастить объемы для экспорта, а Россия остается активным производителем.

Прямые поставки из РФ в Украину невозможны из-за войны. В то же время, существуют обходные механизмы: продукция может поступать через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле. Громовой пояснил, что зерно из Алтайского края, формирующего около половины российского производства, перерабатывается на предприятиях вблизи границы и поставляется как казахстанское.

По прогнозам специалиста, импортная крупа будет частично сдерживать повышение цен. Ожидается, что стоимость гречихи в Украине будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от ситуации на рынке.

Несмотря на сложную ситуацию, эксперты советуют харьковчанам проверять наличие крупы в разных магазинах и планировать покупки заранее, чтобы избежать дефицита и непредвиденных расходов. Дефицит продуктов в Харькове оставляет место адаптации потребителей и стимулирует поиск альтернативных поставщиков.

Источник: AgroReview.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.