Дефіцит продуктів у Харкові залишає місце для адаптації споживачів і стимулює пошук альтернативних постачальників.

Дефіцит продуктів у Харкові спостерігається у сегменті популярної крупи, повідомляє Politeka.net.

Найбільше постраждала гречка, що традиційно користується попитом серед місцевих споживачів.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий пояснив, що нинішній урожай культури виявився одним із найнижчих за останні 25 років. Попри стабільний попит, внутрішнє виробництво не покриває потреби ринку повністю.

Минулорічний збір став найслабшим за чверть століття, якщо не рахувати провальний 2019 рік. Обсяги вирощеної крупи повернулися до показників періоду, коли країна вже стикалася з браком цієї продукції.

Експерт зазначає, що компенсувати нестачу можливо лише через імпорт. Раніше основними експортерами гречки були Росія, Китай та Україна. Наразі ситуація змінилася: Китай зосереджений на внутрішньому споживанні, Україна не може наростити обсяги для експорту, а Росія лишається активним виробником.

Прямі поставки з РФ до України неможливі через війну. Водночас існують обхідні механізми: продукція може надходити через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю. Громовий пояснив, що зерно з Алтайського краю, який формує близько половини російського виробництва, переробляється на підприємствах поблизу кордону та постачається як казахстанська.

За прогнозами фахівця, імпортна крупа частково стримуватиме підвищення цін. Очікується, що вартість гречки в Україні коливатиметься від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від ситуації на ринку.

Попри складну ситуацію, експерти радять харків'янам перевіряти наявність крупи у різних магазинах та планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути дефіциту та непередбачених витрат.

Джерело: AgroReview.

