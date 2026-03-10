Мешканцям столиці радять ознайомитися з новим графіком руху транспорту, щоб уникнути затримок та спізнень під час поїздок.

З понеділка у Києві вводять новий графік руху транспорту, що торкнеться низки трамвайних та автобусних маршрутів через ремонтні роботи на вулиці Кирилівській, передає Politeka.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Київпастранс».

Роботи триватимуть до 20 березня у робочі дні. У вихідні електротранспорт курсуватиме за звичним розкладом, наголошують у транспортному підприємстві.

Зміни для трамваїв

Під час ремонтних робіт трамваї № 11, 12 та 16 курсуватимуть від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка. Трамвай № 19 змінить маршрут і їздитиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон "Спартак"».

Тимчасовий автобусний маршрут

Для пасажирів, які зазвичай користуються центральними маршрутами, організовано тимчасовий автобус № 19‑Т. Він сполучатиме Контрактову площу з площею Тараса Шевченка, проходячи через вул. Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську та Полярну. У зворотному напрямку автобус рухатиметься тими ж вулицями до Контрактової площі.

Рекомендації для пасажирів

У «Київпастрансі» радять враховувати зміни при плануванні поїздок і виходити на зупинку трохи раніше. Пасажирам також пропонують користуватися альтернативними маршрутами та пересадками між трамваями та автобусами, щоб уникнути затримок.

Місто закликає мешканців бути уважними та дотримуватися тимчасових схем руху. У підприємстві вибачаються за незручності та запевняють, що роботи спрямовані на підвищення комфорту та безпеки на маршрутах.

