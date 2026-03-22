Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области время от времени выдают благотворительные фонды и волонтерские организации, сообщает Politeka.

В разных городах действуют гуманитарные центры, где ВПЛ, пенсионеры и другие уязвимые категории населения могут обратиться за бесплатными продуктами во Львовской области.

Однако график выдачи помощи может изменяться, поэтому жителям рекомендуют предварительно уточнять детали по телефонам или на официальных страницах организаций.

Одной из организаций, которая помогает переселенцам, есть благотворительная организация БФ «Каритас – Львов УГКЦ». Здесь оказывают поддержку внутренне перемещенным лицам, в частности, гуманитарную помощь.

За дополнительной информацией и условиями получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области или других видов поддержки советуют обращаться по телефону: +380673414688.

Также помощь оказывает благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". В этом фонде поддержку могут получить разные категории населения, среди которых дети, пожилые люди, женщины, внутренне перемещенные лица, малообеспеченные и многодетные семьи.

В фонде отмечают, что список доступных пособий может изменяться, поэтому всю актуальную информацию советуют уточнять по телефонам: +380965097557 или +380322767637.

Еще одним местом, где люди могут обратиться за поддержкой, является Центр волонтерства «Корпорация добрых дел». Волонтеры этой организации помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях.

Обратиться в центр можно по телефонам: +380502596970 или +380630718146. Дополнительную информацию публикуют на странице организации Facebook.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.

Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.