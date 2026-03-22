Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області час від часу видають благодійні фонди та волонтерські організації, повідомляє Politeka.

У різних містах діють гуманітарні центри, де ВПО, пенсіонери та інші вразливі категорії населення можуть звернутися по безкоштовні продукти у Львівській області.

Однак графік видачі допомоги може змінюватися, тому мешканцям рекомендують попередньо уточнювати деталі за телефонами або на офіційних сторінках організацій.

Однією з організацій, яка допомагає переселенцям, є благодійна організація БФ «Карітас – Львів УГКЦ». Тут надають підтримку внутрішньо переміщеним особам, зокрема гуманітарну допомогу.

За додатковою інформацією та умовами отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Львівській області або інших видів підтримки радять звертатися за телефоном: +380673414688.

Також допомогу надає благодійний фонд «Карітас УГКЦ Львів». У цьому фонді підтримку можуть отримати різні категорії населення, серед яких діти, літні люди, жінки, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

У фонді зазначають, що перелік доступної допомоги може змінюватися, тому всю актуальну інформацію радять уточнювати за телефонами: +380965097557 або +380322767637.

Ще одним місцем, де люди можуть звернутися по підтримку, є Центр волонтерства «Корпорація добрих справ». Волонтери цієї організації допомагають людям, які опинилися у складних життєвих умовах.

Звернутися до центру можна за телефонами: +380502596970 або +380630718146. Додаткову інформацію публікують на сторінці організації у Facebook.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.