В магазинах фиксируют подорожание базовых продуктов ежедневного потребления в Харькове, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Харькове заметно по данным официального сайта Минфина, где обнародовали актуальные средние цены на популярные продукты питания в крупных торговых сетях, сообщает Politeka.

На сайте наблюдаются изменения стоимости рыбы, молока и хлеба по сравнению со средними показателями предыдущего месяца.

Одним из выросших в цене товаров стала скумбрия. По состоянию на начало марта средняя цена на свежемороженую скумбрию составляет 289,63 грн. за 1 кг. Для сравнения, среднемесячная стоимость этого товара в феврале 2026 года составила 274,64 грн за 1 кг.

Изменения коснулись и молочного отдела. В частности, подорожание продуктов в Харькове заметно на примере молока "Молоко Яготинское 2,6%" в упаковке 900 мл.

По состоянию на 8.03.2026 г. средняя цена на этот товар составляет 61,25 грн. В разных магазинах цена отличается. Для сравнения, среднемесячные цены в феврале 2026 года были ниже. Средний показатель составлял тогда 54,40 грн.

Определенные колебания наблюдаются и на рынке хлебобулочных изделий. Батон "Батон Румянец нарезка" весом 450 гр сейчас продается у Metro за 32,30 грн, а у Novus за 35,99 грн. Средний ценник составляет 34,15 грн.

В феврале 2026 средняя цена на такой батон составляла 33,10 грн. Другой батон "Киевский Нарезной" весом 500 гр также имеет большую стоимость. Средняя цена на этот товар составляет 39,03 грн., тогда как в феврале она была на уровне 36,80 грн.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Харькове связано с несколькими факторами. Среди них влияние войны. Также немаловажную роль играют логистические трудности, повышающие стоимость транспортировки товаров. Еще одним фактором является энергетическая ситуация.

