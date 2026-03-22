У магазинах фіксують подорожчання базових продуктів щоденного вжитку у Харкові, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів у Харкові помітне за даними з офіційного сайту Мінфіну, де оприлюднили актуальні середні ціни на популярні продукти харчування у великих торговельних мережах, повідомляє Politeka.

На сайті прослідковуються зміни вартості риби, молока та хліба у порівнянні з середніми показниками попереднього місяця.

Одним із товарів, який виріс в ціні, стала скумбрія. Станом на початок березня середня ціна на свіжеморожену скумбрію становить 289,63 грн за 1 кг. Для порівняння, середньомісячна вартість на цей товар у лютому 2026 року становила 274,64 грн за 1 кг.

Зміни торкнулися і молочного відділу. Зокрема подорожчання продуктів у Харкові помітне на прикладі молока "Молоко Яготинське 2,6%" у упаковці 900 мл.

Станом на 8.03.2026 середня ціна на цей товар становить 61,25 грн. У різних магазинах ціна відрізняється. Для порівняння, середньомісячні ціни у лютому 2026 року були нижчими. Середній показник тоді становив 54,40 грн.

Певні коливання спостерігаються і на ринку хлібобулочних виробів. Батон "Батон Рум'янець нарізка" вагою 450 гр зараз продається у Metro за 32,30 грн, а у Novus за 35,99 грн. Середній цінник становить 34,15 грн.

У лютому 2026 року середня ціна на такий батон становила 33,10 грн. Інший батон "Київський Нарізний" вагою 500 гр, також має більшу вартість. Середня ціна на цей товар становить 39,03 грн, тоді як у лютому вона була на рівні 36,80 грн.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Харкові пов’язане з кількома факторами. Серед них вплив війни. Також важливу роль відіграють логістичні труднощі, які підвищують вартість транспортування товарів. Ще одним фактором є енергетична ситуація.

