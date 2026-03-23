Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают местные жители и общественные инициативы, которые помогают людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Объявления о временном проживании публикуют через онлайн-платформу «Допомагай».

Сервис собирает предложения от владельцев квартир и частных домов. Благодаря этому переселенцы могут скорее найти варианты размещения и напрямую связаться с людьми, готовыми предоставить убежище.

Один из таких вариантов расположен в селе Заводское Лохвицкого района. Там предлагают комнату в частном доме для матерей с детьми или жителей столицы, в чьих домах нет отопления. Жилье оборудовано необходимыми удобствами и доступно на любой срок.

Еще одно предложение размещено в Козловщине Котелевского района. Там сдают часть дома с водоснабжением, канализацией, отоплением, душем, туалетом и интернетом.

Хозяева сообщают, что во дворе есть небольшая летняя кухня, а также домашние животные – кошки, кобель и куры. На случай отключения электричества установлен инвертор. Дом подходит для совместного проживания и взаимной поддержки, предпочтение отдают женщине.

Населённый пункт расположен примерно в 17 километрах от Полтавы. В областной центр регулярно курсирует маршрутка, рядом работают магазины, школа и детский сад.

Отдельное предложение также разместили в Полтаве. Ее опубликовала вдова Монды Лаура, которая живет в Украине и готова предоставить временное убежище.

По словам пользователей платформы, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается одним из важнейших запросов для людей, которые ищут безопасное место жительства. Онлайн-сервисы помогают быстрее найти доступные варианты и выбрать подходящее убежище без дополнительных затрат.

