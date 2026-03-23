Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують місцеві мешканці та громадські ініціативи, які допомагають людям, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Оголошення про тимчасове проживання публікують через онлайн-платформу «Допомагай».

Сервіс збирає пропозиції від власників квартир і приватних будинків. Завдяки цьому переселенці можуть швидше знайти варіанти розміщення та напряму зв’язатися з людьми, готовими надати прихисток.

Один із таких варіантів розташований у селі Заводське Лохвицького району. Там пропонують кімнату у приватному будинку для матерів із дітьми або жителів столиці, у чиїх оселях немає опалення. Житло обладнане необхідними зручностями та доступне на будь-який термін.

Ще одну пропозицію розміщено у Козлівщині Котелевського району. Там здають частину будинку з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем, туалетом та інтернетом.

Господарі повідомляють, що у дворі є невелика літня кухня, а також домашні тварини — кішки, пес і кури. На випадок відключення електрики встановлено інвертор. Оселя підходить для спільного проживання та взаємної підтримки, перевагу надають жінці.

Населений пункт розташований приблизно за 17 кілометрів від Полтави. До обласного центру регулярно курсує маршрутка, поруч працюють магазини, школа та дитячий садок.

Окрему пропозицію також розмістили у самій Полтаві. Її опублікувала вдова Монди Лаура, яка мешкає в Україні та готова надати тимчасовий прихисток.

За словами користувачів платформи, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із найважливіших запитів для людей, які шукають безпечне місце проживання. Онлайн-сервіси допомагають швидше знайти доступні варіанти та обрати відповідний прихисток без додаткових витрат.

