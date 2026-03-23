В начале 2026 возобновилась гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку пожилых и внутренне перемещенных граждан в рамках благотворительного сезона «Пища Жизни».

Программу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата». Команда ежедневно готовит горячие обеды и напитки, раздача которых начинается в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы призывают сообщать о нуждающихся в том, чтобы ресурсы распределялись адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание. В центре предоставляют консультации по социальным услугам, объясняют доступные сервисы и создают условия для общения, что помогает уменьшить чувство изоляции.

Отдельно предусмотрена адресная поддержка граждан с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют горячие блюда на дом и помогают тем, кто не может самостоятельно добраться до пункта выдачи.

С начала обновления программы осуществлено более 480 выездов с обедами. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Такой подход позволяет охватить больше людей и равномерно распределять запасы.

В центре советуют уточнять график работы и следить за объявлениями для планирования посещения. Последующая деятельность инициативы зависит от поддержки партнеров и наличия ресурсов.

Волонтеры призывают горожан сообщать об одиноких пожилых людях, нуждающихся в помощи, а координаторы добавляют, что команда планирует и дальше расширять поддержку в зависимости от ресурсов.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.