На початку 2026 року відновилася гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку літніх людей та внутрішньо переміщених громадян у межах благодійного сезону «Їжа Життя».

Програму реалізує волонтерський простір «Гостинна хата». Команда щодня готує гарячі обіди та напої, роздача яких починається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори закликають повідомляти про осіб, що потребують особливої уваги, аби ресурси розподілялися адресно.

Координатори відзначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування. У центрі надають консультації щодо соціальних послуг, пояснюють доступні сервіси та створюють умови для спілкування, що допомагає зменшити відчуття ізоляції.

Окремо передбачена адресна підтримка для громадян із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють гарячі страви додому та допомагають тим, хто не може самостійно дістатися до пункту видачі.

Від початку відновлення програми здійснено понад 480 виїздів із обідами. Щодня допомогу отримують більше сімдесяти осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Такий підхід дозволяє охопити більше людей і рівномірно розподіляти запаси.

У центрі радять уточнювати графік роботи та стежити за оголошеннями, щоб планувати відвідування. Подальша діяльність ініціативи залежить від підтримки партнерів та наявності ресурсів.

Волонтери закликають містян повідомляти про самотніх літніх людей, які потребують допомоги, а координатори додають, що команда планує і надалі розширювати підтримку залежно від ресурсів.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.