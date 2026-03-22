Доплаты для пенсионеров в Харьковской области будут поступать без задержек и в полном объеме.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году начисляются на основе сверхурочного трудового стажа и действующего прожиточного минимума, сообщает Politeka.

Пожилые граждане получают дополнительные выплаты за годы работы сверх установленной нормы, позволяющей увеличить общий доход и покрыть часть расходов.

С 1 января 2026 года надбавка рассчитывается как 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год сверхурочного стажа. В условиях прожиточного минимума 2595 грн. сумма доплаты для пенсионеров в Харьковской области составляет 25,95 грн. в год.

Для женщин со стажем более 30 лет и мужчин более 35 лет начисление производится автоматически. Если гражданин продолжает работать после ухода на пенсию или изменяется прожиточный минимум, перерасчет производится в соответствии с новыми показателями.

Ветераны труда получают дополнительные социальные льготы. Среди них – расширенный доступ к медицинским услугам, бесплатное протезирование зубов, первоочередное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пределах области.

Статус ветерана труда также дает право на первоочередной ремонт жилья, обеспечение твердым топливом и дополнительный неоплачиваемый отпуск. Для оформления необходимо подать документы через органы социальной защиты и получить соответствующее удостоверение.

Минимальная надбавка за пять лет сверхурочного стажа в 2026 году составляет не менее 129,75 грн. Такие выплаты позволяют поддержать финансово пожилых и обеспечить дополнительные социальные гарантии.

