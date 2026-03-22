Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области позволит поддержать стабильную работу водоснабжающей инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области планируется ввести в Луцком районе после пересмотра стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода, передает Politeka.

О возможных изменениях сообщили на официальном сайте Рожищенского общества.

Инициатором корректировки выступило коммунальное предприятие "Дубищенское жилищно-коммунальное хозяйство". Именно это учреждение обеспечивает жителей населенных пунктов услуг подачи воды и отвода стоков.

Представители предприятия объясняют необходимость изменений ростом производственных затрат. За последние годы существенно подорожали электроэнергия, материалы, комплектующие, горюче-смазочные ресурсы, а также увеличились затраты на оплату труда из-за повышения минимальной зарплаты.

Пересмотр стоимости осуществляется в соответствии с законами Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и правительственным постановлением №869, которое регулирует порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

В коммунальном предприятии отмечают, что приведение расценок к экономически обоснованному уровню необходимо для стабильной работы системы и бесперебойного обеспечения населения качественной водой.

Согласно обнародованным расчетам, планируется установить одинаковые показатели для населения, бюджетных учреждений и других категорий потребителей.

Предлагаемые ставки составляют: водоснабжение – 42,05 гривны за один кубический метр, водоотвод – 23,95 гривны за кубометр. Таким образом, суммарная плата может достичь 65,99 гривен за один куб воды.

При расчетах учли расходы на электроэнергию, оплату труда, социальные взносы, амортизацию оборудования, ремонтные материалы и другие производственные нужды. Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области позволит поддержать стабильную работу водоснабжающей инфраструктуры.

