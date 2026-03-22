Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області дозволить підтримати стабільну роботу інфраструктури водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області планують запровадити у Луцькому районі після перегляду вартості централізованого водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Про можливі зміни повідомили на офіційному сайті Рожищенської громади.

Ініціатором коригування виступило комунальне підприємство «Дубищенське житлово-комунальне господарство». Саме ця установа забезпечує жителів населених пунктів послугами подачі води та відведення стоків.

Представники підприємства пояснюють необхідність змін зростанням виробничих витрат. За останні роки суттєво подорожчали електроенергія, матеріали, комплектуючі, паливно-мастильні ресурси, а також збільшилися витрати на оплату праці через підвищення мінімальної зарплати.

Перегляд вартості здійснюється відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги» та урядової постанови №869, яка регулює порядок формування тарифів на централізоване водопостачання й водовідведення.

У комунальному підприємстві наголошують, що приведення розцінок до економічно обґрунтованого рівня необхідне для стабільної роботи системи та безперебійного забезпечення населення якісною водою.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, планується встановити однакові показники для населення, бюджетних установ та інших категорій споживачів.

Пропоновані ставки становлять: водопостачання — 42,05 гривні за один кубічний метр, водовідведення — 23,95 гривні за кубометр. Таким чином, сумарна плата може досягти 65,99 гривні за один куб води.

Під час розрахунків врахували витрати на електроенергію, оплату праці, соціальні внески, амортизацію обладнання, ремонтні матеріали та інші виробничі потреби. Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області дозволить підтримати стабільну роботу інфраструктури водопостачання.

Останні новини України:

