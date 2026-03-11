Графіки відключення світла у Київській області на 12 березня вводяться через профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Київській області на 12 березня торкнуться окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження оприлюднили кілька територіальних громад області, спираючись на дані «Київські регіональні електромережі».

Графіки відключення світла у Київській області на 12 березня вводяться через профілактичні роботи. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах міста Переяслав. Електрики не буде з 08:30 до 19:30 години за адресами:

Берла Арсенія — 1, 1А, 1Б, 7, 12, 14

Героїв Чорнобиля — 2, 6, 14, 18, 20

Коломійця Володимира — 2А

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25

Лесика Анатолія — 3, 13, 15

Ляскоронського Василя — 1, 2, 4, 7

Міхновських Братів — 27

Міцкевича Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26

Міщанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14

Пасічна — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33б, 33А, 33Б, 33в, 35, 35Б, 37, 39

Підварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

пров. Берла Арсенія — 1, 2, 3, 4, 8

пров. Ляскоронського Василя — 2, 5, 7

З 8 до 19 години також вимикатимуть електрику. Обмеження вводяться в селищі Велика Димерка, в будинках за такими адресами:

вул. Бобрицька, Броварська, Заліська, Паркова, Польова, Промислова.

Крім цього, у зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії 12.03.2026 року з 11:00 години до 19:00 години в селі Данилівка по вулиці Ярослава Мудрого.

