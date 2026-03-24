Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали розподіляти благодійники організації «СпівДія» у межах гуманітарної ініціативи, спрямованої на підтримку родин, які постраждали від війни, повідомляє Politeka.

Інформацію про запуск програми оприлюднили на сторінці організації у Facebook.

У команді зазначили, що проєкт по видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project.

Його головна мета полягає у тому, щоб підтримати родини з дітьми, які проживають у складних умовах, особливо у період холодів.

Волонтери звертають увагу на те, що багато домогосподарств у прифронтових громадах стикаються з серйозними труднощами у повсякденному житті.

Саме тому безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові стали частиною ширшої гуманітарної програми, яка охоплює кілька регіонів сходу України.

Ініціатива поширюється на Харківську та Сумську області, які розташовані неподалік від лінії фронту.

Мешканці цих територій регулярно стикаються з наслідками бойових дій, серед яких перебої з електроенергією, труднощі з опаленням та обмежений доступ до необхідних товарів.

За таких умов навіть базові товари харчування стають важливою підтримкою для багатьох родин. Саме тому волонтери формують набори тривалого зберігання та готують теплі пледи для людей, які найбільше потребують допомоги.

Програму даної підтримки «СпівДія» реалізують за підтримки «Дій для дітей України». У межах цієї ініціативи гуманітарна допомога спрямована на сотні сімей.

Останні новини України:

