Водитель автобуса №115 Борис объяснил, что подорожание проезда в Житомире стало необходимым шагом.

Подорожание проезда в Житомире почувствовали пассажиры нескольких городских маршрутов, в том числе автобусов №108, №115, №126 и №128, сообщает Politeka.

Стоимость поездки в черте города выросла с 15 до 20 гривен.

Изменение цены вызвало вопросы среди жителей, ежедневно пользующихся общественным транспортом. Чаще всего речь идет о поездках на работу или обучение.

Перевозчики объясняют корректировку тарифов увеличением расходов. Значительно подорожали горючее, запасные части, шины и техническое обслуживание автобусов.

Водители отмечают, что после перемен поездка в пределах города стоит 20 гривен. В то же время маршруты в окрестности, например в Озерное, пока остались на прежнем уровне — около 28 гривен.

Водитель автобуса №115 Борис объяснил, что удорожание проезда в Житомире стало необходимым шагом. По его словам, без пересмотра тарифов перевозчикам сложно покрывать расходы на горючее, обслуживание транспорта и оплату труда.

Похожую позицию высказал водитель маршрута №126 Василий. Он отметил, что работать со старыми расценками экономически невыгодно, ведь затраты на содержание техники постоянно растут.

По состоянию на начало марта в департамент регионального развития Житомирской областной администрации поступило обращение около десяти перевозчиков. Речь идет примерно о ста пригородных автобусных направлениях.

В ведомстве объясняют, что пересмотр тарифов осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №240 от 25 марта 2015 года, регулирующим формирование стоимости пассажирских перевозок.

