Подорожчання проїзду в Житомирі відчули пасажири кількох міських маршрутів, зокрема автобусів №108, №115, №126 та №128, повідомляє Politeka.

Вартість поїздки у межах міста зросла з 15 до 20 гривень.

Зміна ціни викликала запитання серед жителів, які щодня користуються громадським транспортом. Найчастіше йдеться про поїздки на роботу або навчання.

Перевізники пояснюють коригування тарифів збільшенням витрат. Суттєво подорожчали пальне, запасні частини, шини та технічне обслуговування автобусів.

Водії зазначають, що після змін поїздка у межах міста коштує 20 гривень. Водночас маршрути до околиць, наприклад до Озерного, поки що залишилися на попередньому рівні — близько 28 гривень.

Водій автобуса №115 Борис пояснив, що подорожчання проїзду в Житомирі стало необхідним кроком. За його словами, без перегляду тарифів перевізникам складно покривати витрати на пальне, обслуговування транспорту та оплату праці.

Схожу позицію висловив водій маршруту №126 Василь. Він зазначив, що працювати зі старими розцінками економічно невигідно, адже витрати на утримання техніки постійно зростають.

Станом на початок березня до департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації надійшли звернення від близько десяти перевізників. Йдеться приблизно про сто приміських автобусних напрямків.

У відомстві пояснюють, що перегляд тарифів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №240 від 25 березня 2015 року, яка регулює формування вартості пасажирських перевезень.

