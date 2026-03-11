Прогноз погоди з 12 по 21 березня в Харкові обіцяє змішані погодні умови з чергуванням ясних і хмарних днів, але опади залишаться малоймовірними.

Прогноз з 12 по 21 березня в Харкові почнеться з періоду стабільної ясної погоди, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди з 12 по 21 березня в Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

Так, 12 березня небо над містом буде ясним від ранку до вечора, температура коливатиметься від +4 уночі до +14 вдень, вітер буде слабкий, а ймовірність опадів - практично нульова.

Наступного дня, 13 березня, ситуація залишиться подібною: температура вдень досягатиме +14, ранковий мороз швидко змінюватиметься прогрітим повітрям, а ясне небо протримається до самого вечора.

14 і 15 березня також будуть сприятливими для прогулянок на свіжому повітрі. У місті утримається ясна атмосфера, температура вдень триматиметься на позначці +14–+15 градусів, а вночі очікується невеликий холод.

16 березня ясне небо зберігатиметься впродовж усього дня, проте зросте вологість, що відчуватиметься вранці та ввечері, а ймовірність опадів залишається мінімальною.

З 17 березня ситуація зміниться: у місті очікується хмарна атмосфера протягом дня, особливо це буде помітно в другій половині. Температура вдень залишиться близько +14 градусів, а вночі температура опуститься до +4.

18 березня хмарність триматиметься постійно, але опади не прогнозуються. Вологість підвищиться до 80%, а вітер буде слабким, до 4,5 м/с.

19 березня хмари вкриють місто з ранку і протримаються до вечора, створюючи атмосферу похмурості, хоча опадів не очікується. Денні температури не перевищуватимуть +11 градусів, а нічні залишаться близько +2.

20 і 21 березня ранки та дні будуть хмарними, але вечір подарує місцевим ясний день. Денна температура триматиметься на рівні +11, а нічна знизиться до +2–+3 градусів. Вітер залишиться слабким, а ймовірність опадів мінімальна.

Отже, прогноз погоди з 12 по 21 березня в Харкові демонструє поступову зміну від стабільно ясних днів до більш хмарних, з мінімальною ймовірністю опадів.

