Из-за дефицита продуктов в Харькове жителям советуют следить за ценами и наличием крупы, чтобы обеспечить стабильные запасы дома.

Дефицит продуктов в Харькове наблюдается в сегменте популярной крупы, сообщает Politeka.net.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой подтвердил, что не хватает гречки из-за одного из самых низких уровней урожайности за последние 25 лет.

Спрос на крупу остается стабильным, но внутреннего производства недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности потребителей. Прошлогодний урожай стал самым слабым за четверть века, уступая лишь результатам 2019 года.

Эксперт объяснил, что в нынешних условиях покрывать дефицит можно только импортом. Ранее основными поставщиками были Россия, Китай и Украина. Сейчас Россия остается единственным активным экспортером, Китай больше сосредоточен на собственных нуждах, а у Украины нет достаточных ресурсов для выхода на внешние рынки.

Прямые поставки из России пока невозможны из-за войны. Однако есть обходные пути: продукция может поступать через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле. Громовой отметил, что гречка из Алтайского края, обеспечивающего около половины российского производства, перерабатывается на предприятиях вблизи границы и поставляется как казахстанская.

По прогнозам специалиста, импорт будет частично сдерживать рост цен. Стоимость крупы в Украине будет колебаться в пределах 60–90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной ситуации.

Эксперты советуют покупать крупу умеренно и хранить запасы правильно во избежание порчи продукта.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

