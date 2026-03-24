Через дефіцит продуктів у Харкові мешканцям радять стежити за цінами та наявністю крупи, щоб забезпечити стабільні запаси вдома.

Дефіцит продуктів у Харкові спостерігається у сегменті популярної крупи, повідомляє Politeka.net.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий підтвердив, що бракує гречки через один із найнижчих рівнів урожайності за останні 25 років.

Попит на крупу залишається стабільним, але внутрішнього виробництва недостатньо, щоб повністю задовольнити потреби споживачів. Минулорічний урожай став найслабшим за чверть століття, поступаючись лише результатам 2019 року.

Експерт пояснив, що в нинішніх умовах покривати дефіцит можна лише імпортом. Раніше основними постачальниками були Росія, Китай та Україна. Зараз Росія залишається єдиним активним експортером, Китай більше зосереджений на власних потребах, а Україна не має достатніх ресурсів для виходу на зовнішні ринки.

Прямі поставки з Росії наразі неможливі через війну. Однак існують обхідні шляхи: продукція може надходити через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю. Громовий зазначив, що гречка з Алтайського краю, який забезпечує близько половини російського виробництва, переробляється на підприємствах поблизу кордону та постачається як казахстанська.

За прогнозами фахівця, імпорт частково стримуватиме зростання цін. Вартість крупи в Україні коливатиметься в межах 60–90 гривень за кілограм, залежно від ринкової ситуації.

Експерти радять купувати крупу помірно та зберігати запаси правильно, щоб уникнути псування продукту.

Джерело: AgroReview.

