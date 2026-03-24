С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области, сообщает Politeka.

Новые расценки включают в себя централизованное водоснабжение, содержание жилищного фонда и вывоз мусора во всех общинах региона.

Жители уже получили обновленные платежки. Для частных домов месячная плата составляет 37,50 грн на человека, а для квартир многоэтажек — 36,55 грн. Счета формируются автоматически, дополнительных действий от потребителей не требуется.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением зарплат персонала. Это обеспечивает стабильную работу систем обращения с отходами и надлежащее качество услуг даже в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались социальные программы поддержки населения. В частности, проект «Восстановление» предусматривает компенсации для собственников жилья, пострадавшего от боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Эксперты советуют оплачивать счета в срок, проверять начисления и планировать семейный бюджет. Это помогает избежать долгов и штрафов и гарантирует надлежащее состояние коммунальной инфраструктуры.

Тарифы учитывают льготы и государственную поддержку социально уязвимых категорий. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области предполагает модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями, проверять актуальные расценки и возможные компенсации. Это позволяет контролировать затраты, избегать непредвиденных нагрузок и обеспечивает бесперебойную работу коммунальной системы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области делает своевременную оплату и контроль потребления ресурсов ключевыми для стабильного водоснабжения и содержания жилья.

