Украинцам показали плановые подробные графики отключения света на 7 мая в Полтавской области.

Украинцев предупредили о плановых дополнительных графиках отключения света в Полтавской области на 7 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Украинцам показали плановые детальные графики отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 7 мая. Следует заранее ознакомиться с ними, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и соответственно спланировать свои дела.

С 08:00 до 17:00 часов из-за выполнения капитального ремонта исчезнет электричество в городе Гадяч на следующих улицах:

пров.Козацькый (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудыщанська (б. 1, 3, 5),

Мыргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовыкив (б. 20),

Олены Пчилкы (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасичный другый (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповыча (б. 1-Г),

пров.Прокоповича (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травневый (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводськый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводськый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовыкив (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захысныкив Украины (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захысныкив Украины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Захидна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130)

С 08:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключений в селе Мелешкы. Такие ограничения относятся по адресам:

Мыру (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

С 08:00 до 17:00 в связи с выполнением работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, будут выключать электрик. Это касается села Березова Лука на улицах:

Братив Троянив (б. 2),

Геталивка (б. 1),

Нова (б. 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 19),

Перемогы (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24),

Хворостянка (б. 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.