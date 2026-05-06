Подорожание круп в Одессе пока носит умеренный характер, однако резкая динамика в отдельных категориях может сигнализировать о дальнейших ценовых колебаниях.

Подорожание круп в Одессе фиксируется в мае 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию предоставляет сайт Минфина .

За последний месяц цены на основные позиции демонстрируют постепенный, но неравномерный рост, свидетельствуют результаты ежедневного мониторинга розничного сегмента.

Самая маленькая динамика зафиксирована в категории пшена. Средний уровень удерживается на отметке около 51,75 грн. за килограмм. В торговых сетях показатели колеблются от 51–52,50 грн. По сравнению с началом апреля прирост остается минимальным – около одной гривны, что свидетельствует об относительной стабильности этого сегмента.

Рынок риса длинного пропаренного также демонстрирует сдержанное изменение стоимости. Средняя цена составляет 51,67 грн. за килограмм. В то же время разница между отдельными продавцами существенно — от 45,90 грн до более 60 грн, что указывает на влияние логистики, импортных поставок и ценовой политики ритейла. Месячный рост оценивается примерно в 0,5 грн.

Наиболее ощутимые изменения наблюдаются в сегменте гречихи. Средний показатель превысил 75 грн за килограмм, в то время как в апреле он держался на уровне около 69 грн. Таким образом, прирост превысил 13 грн. В розничной продаже цены варьируются от 54,90 до 96,50 грн, что свидетельствует о значительной дифференциации в зависимости от бренда, объемов поставок и каналов реализации.

Эксперты объясняют такую ​​ситуацию комплексом факторов: неравномерными запасами, расходами на транспортировку, а также изменениями в структуре предложения. Дополнительное давление создают внешние рынки и сезонные колебания, влияющие на формирование конечной стоимости потребителя.

В итоге Подорожание круп в Одессе пока носит умеренный характер, однако резкая динамика в отдельных категориях может сигнализировать о дальнейших ценовых колебаниях в ближайшей перспективе.

