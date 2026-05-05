Графики отключения света в Одесской области на 6 мая введены из-за плановых и профилактических ремонтных работ.

Графики отключения света продлятся много часов в Одесской области из-за ремонтных работ, запланированных на 6 мая, пишет издание Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях, АО «ДТЭК Одесские электросети» проводит плановые профилактические работы.

В связи с выполнением указанных технических мероприятий 6 мая 2026 с 08:00 до 19:00 будет временно прекращено электроснабжение в отдельных населенных пунктах. В частности, отключение коснется села Гонората и села Глыбочок, где обесточивание произойдет на улице Центральной.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети 6 мая будет проводить профилактические работы в Беляевской общине.

В связи с выполнением данных работ с 8.00 до 18.00 будет отключение электроэнергии в городе Беляевка на следующих улицах и переулках:

1-а Днистровська; 3-я Днистровська; 4-та Днистровська; 5-та Днистровська; 6-та Днистровська; 7 квитня; 7-ма Днистровська; Балкивська; Березова; Выноградна; Вышнева; Вышни Остапа; Волошкова; Героив Громады; Головатого; Грушевського; Днистровська 2; Европейська; Заводська; Запорожцив; Зарична; Затышна; Зеленый Хутир; Калынова; Канатна; Свободы; Каштанова; Кыивська; Кипенка; Козацька; Космонавтив; Костина; Кравченка; Крайня; Мала Хутирська; Мыколаивська; Мыру; Сковороды; Ныжня; Нова; Одеська; Перемоги; Південна; Пищана; Яськивська; Пляжна; Покровська; Польова; Прыднистровська; СК ЗХ Средня; Слобидська; Соборна; Сонячна; Спортывна; Степова; Садова; Тиныста; Травнева; Леси Украинкы; Успенська; Франка Ивана; Харкивська; Хмельныцького Богдана; Хутирська; Шевченка; Шкильна.

1-й Балковськый; 1-й Ныжний; 1-й Соборный; 1-й Успенськый; 1-й Шевченка; 2-й Ниыжний; 2-й Соборный; 2-й Успенськый; 2-й Шевченка; 3-й Ныжний; Европейськый; Каштановый; Костина; Кравченка; Мыру; Турбаивськый; Ричковый; Сковороды; Сонячный; Тыхиый; Хытрый; Хмельныцького Богдана; Шкильный; Яськивськый; просп. Незалежности; СК зх; Рыбаков; Водопровидна; Гоголя Мыколы; Отамана Головатого; Агрономична; Молодижна; Дружбы; Дачна; Новый масыв; Рябушкина; Теплычна; Агрономичный; Грушевського; Калыновый; Зелена; Зоряна; Квиткова; Лугова; Станцыйна; Бендяка; Горихова; Молодижный; Ягидный; Ликарняный; Райдужна; Сагайдачного; Полунычна; Яблунева; Паркова; СК «Тирас»; Бузкова; СОТ Тирас Резныка; Отамана Головатого; Костецькои; Ялынкова.

