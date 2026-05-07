Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически предоставляются благотворительным фондом «Каритас», однако условия и даты выдачи меняются.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются благотворительным фондом «Каритас» в рамках периодических гуманитарных акций, сообщает Politeka.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве объявляется в зависимости от имеющихся ресурсов и количества сформированных продовольственных наборов.

В фонде отмечают, что такие выдачи не являются постоянными и производятся только при наличии возможностей. Поэтому жителям советуют регулярно следить за официальным телеграмм-каналом «Каритас».

Там публикуются актуальные объявления о датах регистрации, условиях участия и категории получателей. Без этой информации легко упустить очередную волну помощи.

Последнее объявление о выдаче продовольственной поддержки было в телеграмм-канале 10 марта 2026 года. Тогда Каритас производил выдачу наборов для внутренне перемещенных лиц.

Важным условием было то, что люди переехали в город или область в период февраль-март 2026 и раньше не получали такую ​​помощь в организации.

Отдельно определялись категории уязвимости, среди которых были люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы или с детства.

Лица с тяжелыми заболеваниями, люди от 60 лет, одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

В фонде подчеркивают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве появляются в формате отдельных гуманитарных волн и зависят от финансирования и наличия ресурсов.

Поэтому жителям советуют не ждать постоянных графиков, а следить за обновлениями в официальных источниках, чтобы вовремя подать заявку и получить необходимую помощь.

