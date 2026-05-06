Дефицит продуктов в Киевской области на фоне глобальных климатических и логистических факторов сопровождается резким удорожанием зерновых на мировых рынках, в частности, пшеницы, которая демонстрирует самый быстрый рост с начала года, сообщает Politeka.

Фьючерсные контракты на бирже CBOT продолжают движение вверх. Особенно заметно повышение стоимости твердой озимой культуры (HRW), уже достигшей пикового уровня с середины 2024 года.

Основным фактором эксперты называют длительную засушливую погоду в ключевых аграрных зонах США, в частности, на Великих равнинах. Дополнительное давление создает сокращение использования агрохимии в Австралии, где сочетание сухого климата и ограниченного доступа к ресурсам уменьшает площадь посевов.

В Черноморском бассейне и части европейских государств также фиксируется недостаток влаги, что влияет на урожайность и формирует общее напряжение на рынке.

Аналитики отмечают, что отдельное влияние оказывают логистические и геополитические факторы, усложняющие поставки удобрений и поддерживающие ценовое давление на агросырье.

На этом фоне ожидается сокращение площадей под зерновыми в Австралии в следующем сезоне до самого низкого уровня за несколько лет из-за низкой рентабельности производства и ресурсных ограничений.

В результате, международные рынки реагируют повышенной волатильностью, а продовольственные сегменты демонстрируют неравномерную динамику. Поэтому дефицит продуктов в Киевской области рассматривается аналитиками как часть более широкого тренда, связанного с погодными рисками и перестройкой глобальных цепей поставки.

Дополнительно ситуация усугубляет нестабильность энергетических маршрутов и изменения спроса со стороны крупных импортеров, влияющих на баланс предложения и формирование цен в разных регионах мира.

