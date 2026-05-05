Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предусматривает несколько форматов финансовой поддержки для пострадавших от войны.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется в рамках программ Красного Креста, обновленных в 2026 году в соответствии с новыми подходами к поддержке населения, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области является частью более широкой программы, охватывающей девять регионов Украины, наиболее пострадавших от боевых действий.

С апреля 2026 подход к выплатам изменился, ведь многоцелевые выплаты заменили на поддержку по приоритетам.

Это означает, что финансирование направляется, прежде всего, тем, кто находится в самом сложном положении. В частности, украинцы могут получить 10 800 гривен на человека, если относятся к социально-экономически незащищенным категориям.

Такая соцподдержка должна уменьшить возросшую из-за войны финансовую нагрузку. Отдельно предусмотрена выплата в 12 300 гривен для тех, кто вынужден был эвакуироваться.

В этом случае обязательным условием есть прохождение транзитного пункта, а сама поддержка оказывается в течение 45 дней после этого. Также на сумму 12 300 гривен могут рассчитывать люди, пострадавшие в результате обстрелов.

Речь идет о случаях, когда жилье было значительно повреждено или полностью разрушено. Регистрация таких лиц проводится по представлению местных властей и Рабочей группы по вопросам поддержки, которая формирует и проверяет списки пострадавших.

Денежная помощь Черниговской области предусматривает отдельную поддержку ВПЛ. Она может предоставляться в период от 3 до 9 месяцев, если человек имеет статус переселенца более 6 месяцев.

При этом обязательным условием является наличие права на государственные выплаты на проживание, которые по определенным причинам не были получены. Размер такой помощи составляет 2000 гривен для взрослых.

