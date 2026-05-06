В мае пассажиры пригородных маршрутов в Хмельницкой области столкнутся с временными изменениями в графике поездов.

Новый график движения поездов в Хмельницкой области вводится из-за необходимости проведения технических работ на отдельных участках путей, сообщает Politeka.

Как проинформировали в «Укрзализныце», в течение мая будет обновлено время отправки и прибытия ряда пригородных рейсов, а также изменены отдельные маршруты.

Железнодорожники объясняют, что это плановый этап подготовки инфраструктуры к летнему периоду, когда погрузка на транспортную систему традиционно возрастает.

Пассажирам советуют заранее проверять расписание во избежание неудобств во время поездок.

Новый график движения поездов в Хмельницкой области охватывает, прежде всего, направление между Шепетовкой и Здолбуновом, где изменения касаются сразу нескольких дат в мае.

В частности, состав с сообщением Шепетовка – Здолбунов-Южный в период с 5 по 8 мая, а также 11, 12 и 13 мая будет отправляться в 18:09.

Его маршрут предусматривает остановки в Славуте, Кривине и Остроге по прибытии в вечернее время. В обратном направлении рейс Здолбунов-Южный – Шепетовка будет курсировать с 5 по 25 мая с отправлением в 20:16 и прибытием около 22:10.

Отдельные корректировки также касаются сообщения Казатин – Шепетовка через Бердичев. В разные периоды мая меняется время прибытия и отправки составов.

В частности, рейсы, курсирующие в дневное и вечернее время, будут иметь незначительные оползни в расписании. Также на отдельных участках предусмотрены технические остановки, в частности, на станциях Чуднов-Волынский и других промежуточных пунктах маршрута.

В «Укрзализныце» отмечают, что новый график движения поездов в Хмельницкой области временный и связан исключительно с ремонтными работами, которые должны обеспечить стабильность курсирования в дальнейшем.

