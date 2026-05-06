Новый график движения поездов в Одесской области вводится из-за масштабных ремонтных работ, которые будут проводить железнодорожники "Укрзализныци", сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила "Укрзализныця" на официальном телеграмме-канале.

В мае пассажиров пригородных поездов в Украине ожидают временные изменения в расписании и маршрутах движения. Как сообщают железнодорожники, корректировки связаны с проведением масштабных ремонтных работ на отдельных участках путей, в частности, на южном и западном направлениях.

Укрзализныця призывает граждан внимательно следить за изменениями в расписании, проверять актуальную информацию перед поездкой и учитывать возможные задержки или отмены рейсов.

Новый график движения поездов коснется Одесской области, где идет активная фаза ремонтов. В этой связи часть пригородных рейсов временно отменят или ограничат. Пассажирам советуют заранее планировать свои поездки и, по возможности, выбирать альтернативные варианты доезда.

В частности, в период 6, 8–11, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 мая, а также 1–3 июня не будут курсировать экспресса №6254 сообщением Одесса-Главная — Подильск и №6274 в Помичну. Это связано с проведением работ на ключевых участках железнодорожной инфраструктуры, нуждающихся в временном ограничении движения.

В другие даты - 7, 9-12, 14, 16-19, 21, 23-26, 28, 30, 31 мая и 1-4 июня - ограничения будут касаться обратных маршрутов. В частности, не будут курсировать экспрессы №6273 Помична – Подильск и №6257 Подильск – Одесса-Главная.

Кроме того, в ряде дней – 6, 11, 12, 17, 18, 23 и 24 мая – временно отменят сразу несколько пригородных рейсов. Речь идет о поездах №6270 Одесса-Застава-1 — Подильск, №6272 в Помичну, №6275 Помична — в Подильск, а также №6277 из Подильск — Одесса-Главная.

