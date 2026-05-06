В мае в Харьковской области ожидаются временные изменения в движении пригородных поездов и вводится новый график.

Новый график движения поездов в Харьковской области охватит несколько важных рейсов, которыми пользуются украинцы, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщила "Укрзализныця" на официальном телеграмм-канале.

В мае в Харьковской области ожидаются временные изменения в движении пригородных экспрессов. Как сообщают железнодорожники, корректировка графиков и частично маршрутов связана с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках путей. Цель таких работ – повышение безопасности перевозок и обеспечение стабильного функционирования железнодорожной инфраструктуры.

Подобные меры необходимы для обновления инфраструктуры, ведь регулярное техническое обслуживание путей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить более комфортные условия для пассажиров в будущем.

Новый график движения поездов в Харьковской области будет действовать в несколько периодов: 7, 8, 11-15 и 18-21 мая. В эти дни пассажирам следует быть особенно внимательными, ведь часть рейсов будет курсировать по измененному времени отправления и прибытия.

В частности, пригородный экспресс №6295 сообщением Огульцы — Полтава-Южная будет отправляться раньше обычного — в 16:15 вместо 16:34. Это означает, что пассажирам следует заранее прибывать на станцию, чтобы не пропустить рейс.

Также изменения претерпевают движение поезда №6915 Харьков-Пассажирский — Огульцы. Он будет отправляться в 14:56 и прибывать в 16:05, что раньше предполагалось предыдущим графиком. Аналогичные корректировки коснутся и других направлений.

Поезд №6920 Огульцы - Люботин будет курсировать с отправлением в 19:08 и прибытием в 19:33. В то же время рейс №6916 Огульцы — Харьков-Пассажирский будет отправляться в 16:30 и прибывать в конечную станцию ​​в 17:38.

Изменения также касаются поезда №6921 Харьков-Пассажирский — Огульцы, который отправляется в 18:01 и прибывает в 19:32. Все эти корректировки временные и будут действовать только на период проведения ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: что происходит с ценами.

Также Politeka сообщала, По 12 300 гривен на человека: в Харьковской области предоставляют денежную помощь для пенсионеров и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где действительно окажут поддержку.