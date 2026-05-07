Подорожание проезда во Львове стало предметом публичного обсуждения, в ходе которого горожанам представили обновленный проект тарифов на транспорт.

Подорожание проезда во Львове было вынесено на общественное обсуждение после обращения перевозчиков и анализа расходов на перевозку, сообщает Politeka.

В четверг, 7 мая, в городе запланировано открытое обсуждение проекта решения исполнительного комитета по подорожанию проезда во Львове.

Мероприятие должно начаться в 16.30 в помещении Первой Львовской медиатеки по адресу ул. Каменщиковая, 2а. Попасть туда можно только после предварительной регистрации.

Предложения и замечания от жителей принимают через ЦНАП или почтой до 9 мая 2026 года.

Причиной пересмотра тарифов стало обращение автоперевозчиков, поступившее во Львовский городской совет еще в начале марта.

Они настаивали на необходимости повышения стоимости билетов из-за существенного роста цен на дизельное топливо. Если раньше оно стоило около 48 грн. за литр, то теперь превышает 90 грн.

Это оказало большое влияние на себестоимость перевозок. Несмотря на то, что городу удалось временно сдержать повышение благодаря изменениям в работе электронного билета, избежать пересмотра тарифов не удалось.

Подорожание проезда во Львове также связано с экономическими расчетами, предоставленными перевозчиками. В горсовете их проанализировали и согласились, что действующие тарифы уже не соответствуют расходам.

Однако не поддержали предложенный уровень более 40 грн за поездку. В то же время был сформирован собственный проект с более умеренными изменениями.

Согласно документу, оплата транспортной картой ЛеоКарт для студентов может возрасти до 11,5 грн вместо 8,5 грн.

Для пассажиров, пользующихся приложением или той же картой, предлагают тариф 23 грн вместо 17 грн. Расчет банковской картой может подорожать до 26 грн, а наличными – до 30 грн.

Также предусмотрены изменения для абонементов. Студенческий может стоить 575 грн., а общий 1150 грн. Отдельно предлагают повысить штраф за отсутствие билета до 520 грн.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львовской области: где именно предлагают 38 тысяч зарплаты.