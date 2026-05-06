Ограничения движения транспорта во Львове будут введены на одном из центральных участков города из-за масштабных дорожных работ.

Ограничение движения транспорта во Львове связано с ремонтом улицы Винниченко, где с 8 мая полностью перекроют проезд на участке от ул. Лысенко до ул. Кривоноса, сообщает Politeka.

На официальном сайте городского совета отмечают, что уже в пятницу, 8 мая, начнутся работы по обновлению дорожного покрытия.

Ограничения движения транспорта во Львове на этом участке продлятся ориентировочно один месяц, а завершение ремонта планируется примерно до 8 июня.

Городские власти просят водителей заранее учесть изменения и планировать маршруты с учетом перекрытия.

В рамках работ предусмотрено полное обновление дорожного полотна, устройство тротуаров и обустройство двух островков безопасности.

Также планируют изменить парковку для частного транспорта и автобусов, чтобы сделать передвижение более безопасным и упорядоченным как для водителей, так и для пешеходов.

В Галицкой районной администрации объясняют, что этот участок является важным для объезда центральной части города, однако его состояние после зимы существенно ухудшилось, что и стало основанием для капитального вмешательства.

В ходе работы проезд до ул. Кривоноса и ул. Замковой организуют в объезд через ул. Лысенко, дальше через ул. Миклухо-Маклая и ул. Гуцульскую с выездом на ул. Кривоноса.

Ограничения движения транспорта во Львове на Винниченко касаются участка площадью более 3 тыс. м², где будет выполняться подрядная организация ООО «Дорожник». В городском совете добавляют, что проект реализуют с отсрочкой оплаты.

Ранее на этой улице уже проводили частичный ремонт, в частности, в марте обновляли ямочные участки левой полосы, после чего движение временно восстанавливали. В то же время правая полоса оставалась закрытой до начала полноценного асфальтирования.

