Ограничение движения транспорта во Львове связано с ремонтом улицы Винниченко, где с 8 мая полностью перекроют проезд на участке от ул. Лысенко до ул. Кривоноса, сообщает Politeka.
На официальном сайте городского совета отмечают, что уже в пятницу, 8 мая, начнутся работы по обновлению дорожного покрытия.
Ограничения движения транспорта во Львове на этом участке продлятся ориентировочно один месяц, а завершение ремонта планируется примерно до 8 июня.
Городские власти просят водителей заранее учесть изменения и планировать маршруты с учетом перекрытия.
В рамках работ предусмотрено полное обновление дорожного полотна, устройство тротуаров и обустройство двух островков безопасности.
Также планируют изменить парковку для частного транспорта и автобусов, чтобы сделать передвижение более безопасным и упорядоченным как для водителей, так и для пешеходов.
В Галицкой районной администрации объясняют, что этот участок является важным для объезда центральной части города, однако его состояние после зимы существенно ухудшилось, что и стало основанием для капитального вмешательства.
В ходе работы проезд до ул. Кривоноса и ул. Замковой организуют в объезд через ул. Лысенко, дальше через ул. Миклухо-Маклая и ул. Гуцульскую с выездом на ул. Кривоноса.
Ограничения движения транспорта во Львове на Винниченко касаются участка площадью более 3 тыс. м², где будет выполняться подрядная организация ООО «Дорожник». В городском совете добавляют, что проект реализуют с отсрочкой оплаты.
Ранее на этой улице уже проводили частичный ремонт, в частности, в марте обновляли ямочные участки левой полосы, после чего движение временно восстанавливали. В то же время правая полоса оставалась закрытой до начала полноценного асфальтирования.
