Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с необходимостью модернизации сетей и непрерывной работы инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области введено в Килийской общине для обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

Изменения охватили город Килия и близлежащие населенные пункты. В коммунальном предприятии «Свет» объясняют пересмотр стоимости ростом затрат на энергоносители, а также более дорогим процессом закупки и очистки воды.

С начала года электроэнергия поднялась в цене с 13,50 до 16,32 грн за кВт. Отдельно увеличена стоимость кубометра воды — с 35 до 40 грн, что повлияло на формирование новых расчетов.

В Килии обновленные показатели составляют 63,41 грн за м³ водоснабжения и 57,65 грн за водоотвод. Ранее эти тарифы были ниже – 58,72 грн и 55,43 грн соответственно.

В селе Лески ежемесячный платеж для домохозяйств вырос до 225,44 грн. вместо 211,65 грн. Аналогичные корректировки зафиксированы и в других населенных пунктах.

В частности, в Шевченково установлено 60,30 грн за кубометр воды, в Васильевке - 53,80 грн за услуги канализации. В Фурмановке показатели составляют 54,20 грн. и 51,35 грн., а в Новоселовке — 57,10 грн. и 54,00 грн.

Местные власти подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с необходимостью модернизации сетей и поддержания непрерывной работы инфраструктуры.

Жителям советуют устанавливать счетчики и рационально использовать ресурсы, чтобы снизить расходы в быту.

В общине ожидают, что обновленные расчеты помогут стабилизировать работу систем и повысить качество предоставления услуг.

