В специально оборудованном пространстве пенсионеры могут получить гуманитарную помощь в Полтаве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в виде важных для жизни бесплатных услуг, сообщает издание Politeka.net.

Детали были обнародованы на сайте благотворительного фонда Каритас.

В Полтаве работает социально-реабилитационный центр для пожилых людей, созданный Благотворительным фондом «Каритас Полтава» при поддержке международных партнеров. Инициатива направлена ​​на помощь жителям города и внутренне перемещенным лицам в возрасте от 60 лет (пенсионерам), нуждающимся в дополнительной заботе и поддержке.

В специально обустроенном пространстве посетителям бесплатно предоставляют широкий спектр услуг. В частности, речь идет о первичном медицинском мониторинге, включающем измерение давления, уровня глюкозы в крови, сатурации и проведение кардиограммы. Также доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию и посещение соляной комнаты.

Отдельное направление работы центра – поддержка физического и психологического здоровья. Для этого организуют лечебную гимнастику, направленную на сохранение активности в возрасте, а также проводят групповые тренинги и индивидуальные консультации с психологом.

Значительное внимание уделяется и творческой реабилитации — посетители могут приобщиться к арттерапии, в частности, рисованию, лепке или декоративной росписи.

Центр также стал местом для общения и досуга. Здесь работают клубы по интересам – читательские, музыкальные, кулинарные, а также организуются танцы, кинопросмотры и другие совместные активности, помогающие преодолеть социальную изоляцию.

Особое место в работе заведения занимает организация гуманитарной помощи посредством ежедневного питания. Горячие обеды, которые готовят социальные работники, обеспечивают не только полноценное меню, но и создают атмосферу заботы.

Центр работает ежедневно с 09:00 до 17:00 по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца, 24, и открыт для всех нуждающихся в поддержке.

