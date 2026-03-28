Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области периодически предоставляют благотворительные организации и волонтерские центры.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области можно получить в рамках гуманитарных программ, реализующих благотворительные фонды и волонтерские инициативы, сообщает Politeka.

Часто помощь включает в себя наборы бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области, консультации или другие виды поддержки для людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

В большинстве случаев организации рекомендуют предварительно обращаться по телефонам, чтобы уточнить условия получения помощи и наличие гуманитарных программ.

Одной из организаций, поддерживающих переселенцев, является БО БФ "Каритас - Львов УГКЦ". Фонд оказывает помощь внутренне перемещенным лицам и помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Представители организации советуют обращаться за подробной информацией по телефону +380673414688, где можно узнать актуальные программы поддержки.

Именно благодаря таким инициативам бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области становятся доступнее для тех, кто больше всего в этом нуждается.

Еще одна организация, оказывающая гуманитарную поддержку, это Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Здесь поддержку могут получить разные категории населения.

Речь идет о детях, пожилых людях, женщинах, внутренне перемещенных лицах, малообеспеченных и многодетных семьях. Подробную информацию о программах помощи необходимо уточнять по телефонам +380965097557 или +380322767637.

Также в регионе работает Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". В организацию могут обращаться дети, пожилые люди, женщины, внутренне перемещенные лица и малообеспеченные семьи.

По информации центра, лучше предварительно связаться с волонтерами по телефонам +380502596970 или +380630718146.

Источник

Последние новости Украины:

