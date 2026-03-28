Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області можна отримати у межах гуманітарних програм, які реалізують благодійні фонди та волонтерські ініціативи, повідомляє Politeka.

Часто допомога включає набори безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Львівській області, консультації або інші види підтримки для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

У більшості випадків організації радять попередньо звертатися за телефонами, щоб уточнити умови отримання допомоги та наявність гуманітарних програм.

Однією з організацій, що підтримує переселенців, є БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ”. Фонд надає допомогу внутрішньо переміщеним особам і допомагає людям, які опинилися у складній життєвій ситуації.

Представники організації радять звертатися за детальною інформацією за телефоном +380673414688, де можна дізнатися про актуальні програми підтримки.

Ще одна організація, що надає гуманітарну підтримку, це Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів”. Тут підтримку можуть отримати різні категорії населення.

Йдеться про дітей, літніх людей, жінок, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечені та багатодітні родини. Детальну інформацію щодо програм допомоги необхідно уточнювати за телефонами +380965097557 або +380322767637.

Також у регіоні працює Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ”. До організації можуть звертатися діти, літні люди, жінки, внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені сім’ї.

За інформацією центру, найкраще попередньо зв’язатися з волонтерами за телефонами +380502596970 або +380630718146.

