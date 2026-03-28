Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают местные жители через онлайн-платформу «Допомагай», где публикуют объявления о временном проживании для людей, покинувших свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев домов и тех, кто нуждается в временном убежище. На сайте доступны разные варианты размещения с кратким описанием условий и контактами для связи.

Пользователи могут просматривать информацию о жилье, узнавать детали проживания и напрямую договариваться с авторами объявлений. Часть предложений рассчитана на несколько человек или семьи.

Один из вариантов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Там предлагается дом, построенный в 1987 году. В доме нет централизованного газоснабжения или водопровода, однако во дворе есть колодец, а отопление обеспечивает печь.

В доме четыре комнаты, веранда, две летние кухни, хозяйственные постройки, погреб и участок с садом. Такой вариант может подойти людям, которые готовы ухаживать за территорией и жить в сельской местности.

Еще одно предложение было обнародовано в Виннице на улице Леси Украинки. Жилье рассчитано на женщин с детьми и имеет базовые условия для временного проживания. По словам владельцев, переселенцев принимают там еще с декабря.

Для удобства пользователей на платформе работают фильтры поиска, помогающие быстро найти подходящие варианты. Также действует горячая линия 0-800-332-238, где можно получить дополнительную информацию.

Волонтеры проверяют объявление вручную во избежание недостоверных данных. По их словам, бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области регулярно обновляется, поэтому людям советуют следить за новыми предложениями и быстро контактировать с владельцами.

