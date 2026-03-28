Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області регулярно оновлюється, тому людям радять стежити за новими пропозиціями та швидко контактувати з власниками.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують місцеві мешканці через онлайн-платформу «Допомагай», де публікують оголошення про тимчасове проживання для людей, які залишили свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Сервіс поєднує власників осель та тих, хто потребує тимчасового прихистку. На сайті доступні різні варіанти розміщення з коротким описом умов і контактами для зв’язку.

Користувачі можуть переглядати інформацію про помешкання, дізнаватися деталі проживання та напряму домовлятися з авторами оголошень. Частина пропозицій розрахована на кілька людей або родини.

Один із варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Там пропонують будинок, зведений у 1987 році. Оселя не має централізованого газопостачання чи водогону, однак на подвір’ї є криниця, а опалення забезпечує піч.

У будинку чотири кімнати, веранда, дві літні кухні, господарські споруди, погріб та ділянка із садом. Такий варіант може підійти людям, які готові доглядати територію та жити у сільській місцевості.

Ще одну пропозицію оприлюднили у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Помешкання розраховане на жінок із дітьми та має базові умови для тимчасового проживання. За словами власників, переселенців приймають там ще з грудня.

Для зручності користувачів на платформі працюють фільтри пошуку, що допомагають швидко знайти відповідні варіанти. Також діє гаряча лінія 0-800-332-238, де можна отримати додаткову інформацію.

Волонтери перевіряють оголошення вручну, щоб уникнути недостовірних даних. За їхніми словами, безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області регулярно оновлюється, тому людям радять стежити за новими пропозиціями та швидко контактувати з власниками.

