Доплаты для пенсионеров во Львовской области в 2026 году начисляются автоматически для граждан, достигших установленного возраста или имеющих статус ветерана войны, сообщает Politeka.

Порядок предоставления такой поддержки определен законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Он регламентирует права разных категорий граждан на ежемесячные надбавки и обеспечивает стабильность выплат.

Участники боевых действий получают дополнительно 25% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а также фиксированную целевую выплату в размере 40 гривен.

Если сумма пенсионного обеспечения вместе с надбавками не достигает установленного минимального уровня, государство назначает адресную финансовую помощь. Она компенсирует разницу и позволяет довести итоговую сумму до требуемого уровня для поддержания жизненного уровня.

Отдельные возрастные категории граждан имеют право на ежемесячные доплаты. Люди от 70 до 74 лет получают 300 гривен, от 75 до 79 - 456 гривен, а пенсионеры старше 80 лет - 570 гривен.

В большинстве случаев такие начисления производятся без дополнительных обращений в Пенсионный фонд, но только если общая сумма ежемесячного обеспечения не превышает 10 340,35 гривны.

Особое внимание уделяется людям старшего возраста, проживающим самостоятельно и нуждающимся в посторонней поддержке. Для них предусмотрена отдельная надбавка примерно 1038 гривен ежемесячно.

Чтобы оформить выплату, необходимо иметь медицинское заключение о необходимости ухода и подать заявление в органы Пенсионного фонда. Именно таким образом доплаты для пенсионеров во Львовской области помогают обеспечить дополнительную финансовую поддержку пожилого возраста.

Последние новости Украины:

